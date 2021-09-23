Туристические мотоциклы: как выбрать технику для путешествий, которая не подведёт

А знаете, у коронавирусной пандемии пусть один, но плюс все же есть — большинство из нас осознали, насколько важно иметь возможность вести активный образ жизни. Заниматься спортом и путешествовать, в частности. Более того, многие эти два понятия, освободившись от «карантинных пут», начали удачно совмещать. По оценкам экспертов, сегодня каждый третий из тех, кто планирует отпуск, решает провести его не в «горизонтальном положении», а в движении. И — да: число решающихся отправится в путешествия «на колёсах» растёт. В частности, говорят специалисты, вырос спрос на туристические мотоциклы https://mototek.com.ua/catalog/touristmoto, которые буквально являют собой «дух свободы»: езжай, куда глаза глядят — есть дорога или нет этому транспорту всё равно; многого не требуют — парковку можно устроить, где угодно, а «едят», как правило, мало.

Задумываетесь о таком железном «друге», который, кстати, и в рабочие будни не подведёт — перемещаться на такой технике по городу тоже комфортно? Тогда примите к сведению несколько советов от знатоков, по поводу выбора туристических мотоциклов.

Первое, что нужно учесть. Модельный ряд туристических мотоциклов включает в себя классы:

эндуро. Основные достоинства: малый вес, адекватная управляемость (даже при быстром разгоне до 200 км/ч), манёвренность, подкреплённая высокой проходимостью, объёмный бак, который позволяет отправляться на дальние расстояния, особо не привязываясь к АЗС «по ходу» маршрута.

Основные достоинства: малый вес, адекватная управляемость (даже при быстром разгоне до 200 км/ч), манёвренность, подкреплённая высокой проходимостью, объёмный бак, который позволяет отправляться на дальние расстояния, особо не привязываясь к АЗС «по ходу» маршрута. турер-круизер. Вес туристических мотоциклов этого класса весьма значительный. Однако именно этот параметр определяет и их главный «плюс» — отличную комфортность, которая однозначно будет ценной, когда речь идёт дальних поездках на стабильных скоростях.

Вес туристических мотоциклов этого класса весьма значительный. Однако именно этот параметр определяет и их главный «плюс» — отличную комфортность, которая однозначно будет ценной, когда речь идёт дальних поездках на стабильных скоростях. спорт-турер. Лёгкость и манёвренность при максимальной комфортности — эти определения характеризуют данный класс туристических мотоциклов. Специалисты называют их «семейством на грани классов». Говорят, такую технику можно использовать практически в любых условиях — и на трассах ровных, и на бездорожье.

В каждом из этих классов есть, разумеется, свои «двухколёсные герои», на которые стоит обратить внимание, подбирая себе «железного друга». Так, к примеру, яркий представитель вида «турер-круизер» — это легендарный Harley-Davidson. А говоря об «эндуро» невозможно не упомянуть, к примеру, красавца Loncin DS7.

Чем руководствоваться при покупке туристического мотоцикла? Свобода свободой, а для лучшего выбора всё-таки стоит учесть два весьма важных момента:

Насколько в долгие путешествия будете отправляться, и будут ли они одиночными? От этого зависит, какой у мотоцикла должен быть багажный отсек, должен ли он быть рассчитан для комфортного передвижения двух человек, а может и предполагать крепление для прицепа. Ну и, разумеется, в случае поездок на дальние расстояния, эксперты рекомендуют выбирать технику максимально оснащённую с точки зрения технических возможностей и электроники: тот же круиз-контроль, согласитесь, будет весьма кстати, если есть желание отправиться в кругосветку.

Ремонтопригодность мотоцикла. Как бы вам ни приглянулся мотоцикл, но если в вашем городе нет поставщика запчастей к нему и мастеров, умеющих обслуживать такую технику, то лучше от его покупки отказаться. Да, конечно, новые мотоциклы известных брендов ещё попробуй сломай, однако бывает всякое и такие проблемы лучше предупреждать заранее.

К слову, а стоит ли экономить при покупке туристического мотоцикла, да и любой мототехники? Скажем так: если вы планируете покорять на нём не ближайшие к вашему дому улицу, а так или иначе, но преодолевать на нём километры и километры дорог, то лучше отдавать предпочтение по-настоящему качественной и надёжной технике. А она совсем уж дешёвой… априори… быть не может.