Туристический и курортный Крым

Если хочется увидеть Крым немного с необычного ракурса, то можно приехать на полуостров на поезде Таврия (https://poezd-tavriya.ru/). Первое, что удастся посмотреть в Крыму, путешествуя по железной дороге, – это мост через Керченский пролив.

Отдых в Крыму предлагает ласковое теплое море, южное солнце, интересные архитектурные памятники в городах и красивые природные пейзажи. Есть на Крымском полуострове и пещерные города — Тепе-Кермен, Чуфут-Кале, Кыз-Кермен, Эски-Кермен и крепости Инкерман и Каламита. Аналогам этим городам нет нигде в мире. Располагаются они на юго-западе Крыма. И хотя есть и более древние подобные поселения, уникальность крымских пещерных городов в том, что они служили домом для уже достаточно развитых и цивилизованных людей.

Издавна ценится Крым и лечебными свойствами, которые дарит людям сама природа этих мест. Геродот – древнегреческий историк — писал о применении крымской грязи в лечебных целях. А свою жизнь как курорт Крым обретает в XIX веке после того, как выдающийся врач Боткин С.П. посоветовал императрице Марии Александровне сделать эти места своим местом отдыха и лечения. И хотя Крымский полуостров сравнительно небольшой по своим размерам, он характеризуется наличием различных климатических зон. Лечебные грязи содержатся в озерах Чурбаш, Тобечик, Чокрак. Российская школа грязелечения зародилась именно на курортах Крыма. Богат Крымский полуостров и источниками минеральной воды. Находятся они в районах Нижнегорска, Керчи, Белогорска, Бахчисарая, Старого Крыма, на мысе Казантип, но разработаны из них всего лишь около десяти. На сегодняшний день в Крыму выстроено около ста двадцати санаториев и двадцати пансионатов, а также 600 учреждений туризма и отдыха.

Очень часто Крым называют природным музеем, потому что очень много памятников культуры и древних цивилизаций находятся прямо под открытым небом. Это Херсонес, Царский курган, памятники боевой славы в Севастополе, генуэзские крепости в Феодосии и Судаке, Аджимушкай, дворцы в Ливадии, Алупке, Бахчисарае, прекрасные бухты Нового Света, ботанический сад. Каждый из морских курортов Крыма по-своему привлекателен для гостей, так Ялта и Алушта встречают их целебным микроклиматом, Евпатория и Саки – лечебной грязью, а Феодосия полезной и вкусной минеральной водой.

Издавна Крым привлекал к себе поэтов и писателей, музыкантов и живописцев, которые приезжали в эти места черпать вдохновение в красивых пейзажах природы. Здесь каждый обязательно найдет себе отдых, привлекательный именно для него и, возможно, тоже вдохновится чем-то прекрасным.