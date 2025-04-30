Туристический ликбез: все способы добраться в Крым и правила проезда для автотуристов

Министерство курортов и туризма Республики Крым рекомендует: готовьтесь к поездке заранее.

Пассажиропоток в Крым и из Крыма увеличивается в период высокого туристского сезона. Призываем вас быть вежливыми на дорогах, соблюдать скоростной режим, не создавать пробки. Будьте взаимовежливы, сотрудники ДПС помогут вам в пути.

Желаем отличного отдыха в Крыму!

Крымский мост

Досмотровые мощности моста в активный туристский сезон увеличиваются. Для проезда допускаются легковые транспортные средства и рейсовые автобусы. Пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке.

Грузовые автомобили через Крымский мост не пустят. Для грузовиков с товарами первой необходимости, лекарствами и скоропортящимися продуктами – паромная переправа через Керченский пролив, для всех остальных − сухопутный альтернативный путь через Ростов-на-Дону-Мариуполь.

На специально оборудованных площадках сотрудники профильных служб проведут 100% досмотр транспорта и граждан.

В случае большой очереди водители личных авто едут по левой полосе, автобусы и экстренные службы – по правой. Обгонять автопоток запрещено – сотрудники ГАИ остановят и вернут в конец очереди.

Поток автомобилей разделяют по степени загруженности:

— ручной досмотр — для авто без багажа или с компактно упакованными вещами;

— сканер инспекционно-досмотрового комплекса — для авто с большим объемом багажа;

Все пассажиры с ручной кладью выходят из авто и проходят контроль через рамку и интроскоп. Регулировщик направит и покажет, где остановиться перед площадкой досмотра.

Полезно знать!

Упакуйте багаж компактно, подготовьте заранее документы – ручной досмотр пройдет быстрее. Планируйте поездку заранее – в выходные автопоток больше. Проверьте все документы, если устали – отдохните на площадках перед мостом, запаситесь в дорогу водой.

Достоверная и оперативная информация о ситуации с очередями на досмотр размещается в Телеграм-канале https://t.me/most_official.

Горячая линия оперативного Ситуационного центра Минтранса РФ по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов +7 (499) 495-00-11.

Маршрут через исторические регионы (альтернативный сухопутный путь)

В круглосуточном режиме функционируют три автомобильных пункта пропуска: Джанкой, Армянск и Перекоп.

Для пересечения административной границы необходимы документы, удостоверяющие личность: паспорт (подойдет также загранпаспорт или дипломатический паспорт), для детей до 14 лет — свидетельство о рождении.

Проехать через пункты пропуска Джанкой и Армянск можно будет в 5 раз быстрее. Для досмотра легковых авто здесь установили современные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа. Это позволит оперативно проверять машины, следующие в Крым и из него, что особенно важно в пиковый туристический сезон. Работы по оснащению провел подведомственный Минтрансу Росгранстрой. Новые комплексы позволяют непрерывно сканировать транспортный поток, выявляя опасные грузы. Процедура безопасна и не требует выхода водителя из автомобиля.

Правила проезда

Находясь в очереди, не покидайте автомобиль без надобности. Дождавшись очереди, водители и пассажиры проходят паспортный контроль и досмотр автомобиля. Перегруженные авто направляются на сканер.

Протяжённость пути между пунктом пропуска «Джанкой» и Ростовской областью составляет около 400 км. Его можно проехать за 5-6 часов, дорога двухполосная, состояние – новый качественный асфальт.

Новая трасса Краснодар – Крымский мост

Новая автодорога Краснодар–Славянск-на-Кубани–Темрюк А-289 соединила Краснодарский край с Керчью. Этот скоростной путь к полуострову сокращает привычное время переезда в три раза и занимает примерно два часа. Проезд по А-289 из Краснодара до Крымского моста на легковом автомобиле стоит 750 рублей.

На поезде в Крым

В курортный сезон-2025 Крым с другими регионами России свяжет 21 поезд, в том числе 8 – с Москвой, 3 – с Санкт-Петербургом. Приехать на полуостров без пересадок также можно будет из Адлера, Омска, Перми, Кисловодска, Мурманска, Челябинска, Смоленска, Волгограда, Владикавказа и Таганрога. Всего же в этом курортном сезоне «Таврии» будут останавливаться в 46 субъектах России. Узнать расписание всех поездов, которые ходят на полуостров, а также купить железнодорожные билеты можно здесь.

В Крым на автобусе и комбинированными вариантами

Автобус. Прилететь в Сочи, Минеральные Воды или Ставрополь, аэропорты которых принимают пассажиров, пересесть на автобус до Крыма. Время в пути до Симферополя составит 16-17 часов.

Поезд. Добраться на полуостров можно с пересадкой в Краснодарском крае, купив билеты на поезд до Краснодара или Анапы, а оттуда – на автобус до крымских курортов. Из Анапы автобусы ходят реже, но зато есть ещё рельсобусы, следующие до Керчи. Время в пути – около двух часов. Актуальное расписание рельсобусов опубликовано на сайте Южной пригородной пассажирской компании здесь.

Республиканская программа «Гостеприимный Крым»

Для удобства туристов, приезжающих в Крым, и жителей республики работает:

Туристический портал Крыма: travelcrimea.com;

Бесплатная телефонная Горячая линия Минтуризма РК: 8 800 511 80 18;

Туристско-информационный центр Крыма на АЗС перед Крымским мостом (станица Тамань, М-25, 26-й километр, 2а) и на ж/д вокзале в г.Симферополь.

Онлайн-путеводитель по Крыму в Телеграм: бот @MyCrimea_bot

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК