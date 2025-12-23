Прямо сейчас:
Туристический налог в Крыму вводить не планируют. Пока...
Туристический налог в Крыму вводить не планируют. Пока…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:15 23.12.2025

Власти Крыма считают туристический налог избыточной административной мерой для местного бизнеса, поэтому вводить его в регионе пока не планируется. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

С точки зрения новых налогов (для турбизнеса – ред.) никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем. Мы курортный сбор не вводили, считая, что это избыточная административная мера. И денег мы там относительно немного получим. Считаю, что не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим, — сказал Аксенов.

По словам главы республики, нет смысла вводить в Крыму туристический налог, поскольку потенциальный доход от него будет сопоставим с суммой, которая будет затрачена на администрирование данного вида платежа.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года туристический налог для гостиничного бизнеса будет введен в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. За счет доходов от этого сбора власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, что позволит развивать туристическую инфраструктуру.

Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию.

Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%, сообщал ранее глава Крыма.

источник: РИА Новости Крым 

