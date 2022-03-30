Туристический поток в Крым в этом году на тереть превысит «доковидные» времена

Туристический поток в Крым в 2022 году может на 30% превысить показатель 2019 года. Об этом сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в ходе пресс-конференции.

Сезон будет, и он начнется в этом году очень рано вне зависимости от того, что мы получили значительные осложнения, связанные с авиацией и недостаточным количеством поездов, недостаточным количеством вагонов. Есть и отказы групповые по бронированию на март — апрель, это, безусловно, сложно. Но ожидание того, что в мае, в апреле в любом случае все восстановится и будет значительно больше, чем даже ожидания, которые у нас были на 2022 год. Приблизительно процентов на 30, я думаю, мы выйдем больше, чем в 2019 году, — цитирует Волкова ТАСС .

Туристы, которые не смогут отдохнуть в Крыму летом, будут стараться приехать туда потом. Загрузка крымских курортов в сентябре — октябре ожидается на уровне 80-90%, объяснил эксперт. Он отметил, что стоимость зарубежного отдыха выросла, и стало значительно сложнее оттуда выехать. В связи с этим поездки за рубеж стали «красной линией», за которую многие не захотят переходить.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток на полуостров по итогам 2021 года стал рекордным и составил почти 9,5 млн человек, что практически на 20% выше показателя 2020 года. Турпоток в Крым с 2018 года достигает рекордных показателей за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году — 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году из-за пандемии сезон начался позже обычного, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

Ранее мы озвучивали такой прогноз: в этом году лето в Крыму намерены провести в два раза больше россиян.

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