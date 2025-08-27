Туристический поток в Крым вырос на 11 процентов

В летний туристический сезон, с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 млн поездок по стране – это рост плюс 8% к прошлому году. За май-июнь видим, что было 16,5 млн – плюс 10 процентов, – сказал Решетников.

По словам министра, заметный рост показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области, а самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье.

В частности, турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом 2024 года, в Краснодарский край – также немного увеличился, несмотря на ситуацию в Анапе. Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике улучшит цифры к концу сезона, – подчеркнул он.

Также глава профильного министерства отметил растущую популярность России у иностранных туристов. Этому способствуют, в том числе, работа по улучшению туристической инфраструктуры: в частности в активную фазу реализации вступает проект «Пять морей и озеро Байкал» с дополненным проектом развития Балаклавы. Дополнительным стимулом для регионов стало распределение единой субсидии и выделение средств на создание модульных гостиниц.

Туристический сезон в Крыму состоялся, заявил ранее в среду глава региона Сергей Аксенов. По разным подсчетам по сравнению к аналогичному периоду прошлого года рост составил от 11 до 15%, уровень загрузки по статистике составляет 79%, уточнил он.

источник: РИА Новости Крым