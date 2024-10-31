Туристка травмировалась в районе Мраморной пещеры, хорошо, что сумела вызвать спасателей

Спасатели МЧС России оказали помощь туристке, которая подвернула ногу в районе Мраморной пещеры (Симферопольский район). Информация поступила в ГУ МЧС России по РК накануне вечером (в 19:28). Спасатели оперативно выдвинулись к месту происшествия.
Пострадавшей наложена шина. На носилках женщину транспортировали в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Всего в спасательных работах были задействованы 3 человека личного состава ГУ МЧС России по РК и 1 единица техники.
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