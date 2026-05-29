Туристов призывают оставлять отзывы об отдыхе в Крыму

Опрос гостей Крыма «Все дороги ведут в Крым» проводится Министерством курортов и туризма РК ежегодно и позволяет оставить свой отзыв об отдыхе гостям и жителям региона. Благодаря сервису выявляется уровень удовлетворенности отдыхом у гостей, определяется популярность курортных регионов республики с учетом оценки ценовой политики, уровень показателя возвратного туриста и интереса к экскурсиям.

Заполнить анкету гостя «Все дороги ведут в Крым» можно здесь.

В офлайн-формате заполнение анкеты «Все дороги ведут в Крым» проводят сотрудники Туристско-информационного центра на ж/д вокзале Симферополя. Также анкетирование проводится силами администраций муниципалитетов и объектов размещения – санаториев, пансионатов, гостиниц.

Также в сезоне-2026 продолжает работать республиканская программа «Гостеприимный Крым». На бесплатной круглосуточной Горячей линии министерства 8 (800) 511-80-18 гости и жители Крыма могут получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях. Виды отдыха, спецпредложения отелей и афиша размещены на Туристическом портале Крыма. Открыты туристско-информационные центры (ТИЦы) на железнодорожном вокзале в Симферополе, на автовокзале в Евпатории и перед въездом на Крымский мост на АЗС со стороны Краснодарского края. Работает бот-путеводитель в Telegram.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК