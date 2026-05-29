Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Туристов призывают оставлять отзывы об отдыхе в Крыму
Новости Республики
Туристов призывают оставлять отзывы об отдыхе в Крыму

Туристов призывают оставлять отзывы об отдыхе в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:51 29.05.2026

Туристы, находящиеся на отдыхе в курортных городах и посёлках полуострова в сезоне-2026, могут оставить отзыв об отдыхе в регионе – «Все дороги ведут в Крым». Сервис разработан для обратной связи с отдыхающими,  и в Год крымского гостеприимства, объявленного Главой Республики Крым в 2026 году, поможет повысить качество обслуживания гостей полуострова.

Опрос гостей Крыма «Все дороги ведут в Крым» проводится Министерством курортов и туризма РК ежегодно и позволяет оставить свой отзыв об отдыхе гостям и жителям региона. Благодаря сервису выявляется уровень удовлетворенности отдыхом у гостей, определяется популярность курортных регионов республики с учетом оценки ценовой политики, уровень показателя возвратного туриста и интереса к экскурсиям.

Заполнить анкету гостя «Все дороги ведут в Крым» можно здесь.

В офлайн-формате заполнение анкеты «Все дороги ведут в Крым» проводят сотрудники Туристско-информационного центра на ж/д вокзале Симферополя. Также анкетирование проводится силами администраций муниципалитетов и объектов размещения – санаториев, пансионатов, гостиниц.

Узнайте больше:  Трасса "Таврида": на некоторых участках могут повысить скорость до 110 км/ч

Также в сезоне-2026 продолжает работать республиканская программа «Гостеприимный Крым». На бесплатной круглосуточной Горячей линии министерства 8 (800) 511-80-18 гости и жители Крыма могут получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях. Виды отдыха, спецпредложения отелей и афиша размещены на Туристическом портале Крыма. Открыты туристско-информационные центры (ТИЦы) на железнодорожном вокзале в Симферополе, на автовокзале в Евпатории и перед въездом на Крымский мост на АЗС со стороны Краснодарского края. Работает бот-путеводитель в Telegram.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 2 118

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.