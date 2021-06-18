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Туристов просят «пересидеть» непогоду в отелях, санаториях и домах отдыха Крыма
Фото: pxhere.com

Туристов просят «пересидеть» непогоду в отелях, санаториях и домах отдыха Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 13:21 18.06.2021

Министерство курортов и туризма РК просит туристов и жителей Крыма ограничить передвижение по региону в период действия штормового предупреждения.

Необходимо отказаться от походов в горы и леса, воздержаться от морских прогулок и в целом, по возможности, оставаться в объектах размещения до восстановления благоприятных условий. Также рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном автомобиле. Экскурсионным компания рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период, — говорится в сообщении минкурортов РК.

В случае возникновения проблемных вопросов министерство курортов и туризма РК просит гостей полуострова обращаться на Горячую линию 8 (800) 511-80-18. Звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные. Все обращения отрабатываются в оперативном режиме.

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Туристов просят «пересидеть» непогоду в отелях, санаториях и домах отдыха Крыма

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