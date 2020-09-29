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Туристов в Крыму пересчитали. Говорят, теперь 4,5 миллиона
Фото: pixabay.com

Туристов в Крыму пересчитали. Говорят, теперь 4,5 миллиона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 29.09.2020

Крым в сентябре 2020 года принял около 1 млн. отдыхающих, турпоток вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС во вторник министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко. Всего, по его словам, в Крыму уже побывало около 4,5 млн.туристов.

На 24 сентября — порядка 4,5 млн. человек. Мы понимаем, что в сентябре Крым получил уже порядка одного миллиона туристов — это плюс 60%, если смотреть сентябрь 2020 к сентябрю 2019 года. Конечно, беспрецедентно. Это заметно, на самом деле, — сказал Волченко.

Он добавил, что в октябре в Крыму также сохраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев.

Многие авиакомпании сохранили полетную программу в тех же объемах, что и летом. Это очень хороший показатель. Плюс загрузка по объектам размещения очень высокая, — отметил Волченко.

Министр также отметил, что пока рано говорить о начале первого круглогодичного сезона на полуострове.

Крым в принципе работает круглый год. А то, что касается наращивания оборотов, для этого есть основания и перспективы, и точно есть для этого потенциал. Этот год это показал, — добавил Волченко.

Ранее Глава РК Сергей Аксёнов сообщал, что, несмотря на коронавирус турпоток в Крым впервые сравнялся с показателями советских лет.

Туристов в Крыму пересчитали. Говорят, теперь 4,5 миллиона

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