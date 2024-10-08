Туристско-информационный центр Крыма приглашает 13 октября на пешеходную экскурсию «Земские врачи Симферополя». Путешественники пройдутся по улочкам крымской столицы, узнают интересные факты об известных хирургах и увидят здания, в которых располагались медицинские учреждения. Для участия нужно заранее зарегистрироваться.

Как сообщает Туристический портал Крыма, экскурсия «Земские врачи Симферополя» понравится всем, кто интересуется историей и медициной. Участникам расскажут о непростой судьбе медиков, которые жили и работали в крымской столице. Например, о Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком, известном как святитель Лука. Он был выдающимся хирургом и богословом, архиепископом и учёным, получил Сталинскую премию. Его последним приходом стал симферопольский Свято-Троицкий собор. Там сегодня находятся мощи святого.

Ещё экскурсантам поведают о жизни Николая Ивановича Пирогова – легендарного врача, основоположника военно-полевой хирургии и анестезии. Он был тайным советником, участником первой обороны Севастополя, а в Симферополе работал в нескольких госпиталях, о чём свидетельствуют установленные на зданиях мемориальные доски.

Кроме того, на экскурсии расскажут о старшем враче Сакской грязелечебницы Егоре Леонидовиче Минятте, судьба которого также связана с крымской столицей. В Симферополе он неоднократно избирался гласным городской думы, возглавлял Таврическое отделение медицинской кассы взаимопомощи им. Чистовича, вёл частную врачебную практику. Благодаря ему была создана Симферопольская медико-санитарная лаборатория.

Путешественники не только узнают интересные факты об этих выдающихся людях, но и увидят здания, в которых в прошлые века располагались медицинские учреждения, в том числе первый госпиталь города. А ещё экскурсанты услышат удивительные истории исцеления и узнают об уникальных методах лечения, — отмечает Турпортал Крыма.

Прогулка стартует в 10:00 и продлится три часа. Стоимость: для взрослых – 500 руб., для детей – 250 руб. Для участия нужно заранее зарегистрироваться здесь.