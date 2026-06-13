Туристы для одиночных поездок выбирают курорты Крыма и Севастополя

Крымские курорты Ялта, Алушта, Феодосия, а также Севастополь, вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных поездок. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру. При этом, аналитики сервиса отмечают, что популярность одиночных путешествий ежегодно увеличивается.

В июне текущего года самым популярным направлением для одиночных путешествий стал Санкт-Петербург, собравший 12% одиночных бронирований июня. Второе место разделили Сочи и Москва, собравшие по 11% бронирований. На третьем месте оказалась Ялта, за которой 4% одиночных бронирований первого летнего месяца, говорится в сообщении.

На восьмой строчке рейтинга оказалась Феодосия, а замыкает десятку лидеров Севастополь.

В Ялте средний чек за суточное размещение составил 3418 рублей, в Алушта – 4725 рублей, в Феодосия – 2545 рублей, а в Севастополе – 3148 рублей.

На первом месте рейтинга Санкт-Петербург, со средней ценой за номер 3510 рублей в сутки. В Сочи туристы платят за номер в среднем 2726 рублей в сутки, в Москве – 3351 рублей, в Анапе – 2161 рублей, в кубанской Ольгинке – 2927 рублей, а в Калининграде 3617 рублей.

Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для отдыха с 13 по 15 июня.

Ранее крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха текущим летом. Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.

источник: РИА Новости Крым

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