Туристы едут в Крым круглый год для оздоровления

Сегодня набирает оборот туризм, связанный со здоровьем… У нас вообще 51% наших гостей выбирают основной задачей приезда в Крым оздоровление и санаторно-курортное лечение, – отметил он.

По словам председателя комитета, полуостров обладает колоссальным природным потенциалом. Южный берег Крыма выбирают гости с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, западный Крым ценен лечебными грязями и солями для восстановления опорно-двигательного аппарата, мужского и женского здоровья.

Отрадно заметить, что 94% туристов у нас возвратных, то есть это люди, которые уже не первый раз приезжают в Крым, – подчеркнул Роман Тихончук.

Он добавил, что более 90% туристов удовлетворены ожиданиями от отдыха. Они довольны сервисом, ценовой категорией и качеством предоставляемых услуг.

Все вот эти цифровые показатели говорят о том, что в Крым будут ехать люди, у Крыма большой потенциал, а это, в первую очередь, заслуга людей, работающих в отрасли. Они создают максимально комфортные условия для того, чтобы полуостров был всероссийской здравницей, работающей круглогодично, с 1 января по 31 декабря любого года, – дополнил он.

Популярны и другие виды туризма в Крыму – активный горный, агро- и гастротуризм, а также винные туры. Внимание жителей и гостей полуострова привлекает также пеший туризм, отмечает гость эфира.

Большая работа проводится по развитию Большой крымской тропы, которая пройдет с запада на восток республики, охватывая семь муниципальных районов и шесть городских округов. За 2025 год 52 километра тропы было обустроено в районе Судака. Три этапа сделано – установлены информационные указатели, обустроены места для отдыха, пешеходные маршруты, – рассказал председатель комитета Госсовета. — Сегодня Крым настолько бурно развивается, и, если вы где-то в любом населенном пункте, или в сельском поселении, не побываете полгода, вы его уже не сможете узнать. Я имею ввиду – дороги, освещение и благоустройство, модульные дома культуры, обновленные музеи после реконструкции и реставрации.

