Туристы «ломаются» в горах и лесах Крыма. Спасательная операция у с. Соколиное

Накануне днем в службу спасения поступила информация о том, что в районе турстоянки «Кокозка» с. Соколиного Бахчисарайского р-на женщина травмировала ногу. Необходима помощь спасателей в ее эвакуации из горно-лесной зоны.
В район поисково-спасательных работ направилась дежурная смена Бахчисарайского АСО. По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшую на горной тропе с признаками перелома голеностопа. Как выяснилось, женщина оступилась и неудачно упала, получив травму, — озвучили историю спасательной операции в пресс-службе ведомства.
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, и на носилках эвакуировали к служебному автомобилю, после чего передали медработникам.
МЧС Республики Крым напоминает, что перед тем, как отправиться в ГЛЗ, нужно внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:
- в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
- темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
- не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
- избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
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