Туристы «ломаются» в горах и лесах Крыма. Спасательная операция у с. Соколиное

В район поисково-спасательных работ направилась дежурная смена Бахчисарайского АСО. По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшую на горной тропе с признаками перелома голеностопа. Как выяснилось, женщина оступилась и неудачно упала, получив травму, — озвучили историю спасательной операции в пресс-службе ведомства.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, и на носилках эвакуировали к служебному автомобилю, после чего передали медработникам.