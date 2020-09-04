Туристы минувшим летом ехали в Бахчисарай, чтобы отдохнуть в горах

Бахчисарай в Крыму, Красная Поляна в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в республике Алтай и Абзаково в Башкирии составили пятерку самых популярных направлений для отдыха в горах по итогам летнего сезона 2020. Туристы бронировали активный отдых в горах этим летом на период от 1,8 до 4,1 ночи и тратили на аренду жилья от 2,1 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Пять направлений, пользующихся наибольшим спросом у туристов летом 2020 для отдыха в горах:
- Бахчисарай — 2121,7 рублей / 1,8 ночи*
- Красная Поляна — 4063,9 рублей / 5,1 ночи
- Шерегеш — 5467,8 рублей / 1,9 ночи
- Чемал — 2530,6 рублей / 3,7 ночи
- Абзаково — 3092,7 рублей / 2,8 ночи
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток
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