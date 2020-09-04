Туристы минувшим летом ехали в Бахчисарай, чтобы отдохнуть в горах

Бахчисарай в Крыму, Красная Поляна в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в республике Алтай и Абзаково в Башкирии составили пятерку самых популярных направлений для отдыха в горах по итогам летнего сезона 2020. Туристы бронировали активный отдых в горах этим летом на период от 1,8 до 4,1 ночи и тратили на аренду жилья от 2,1 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше, — сообщили в пресс-службе сервиса.