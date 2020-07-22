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Фото: pxhere.com

Туристы назвали основные преимущества отдыха в России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:29 22.07.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил основные преимущества отдыха в России по сравнению с другими странами.

Большинство россиян (31,71%) считает основным плюсом отечественного отдыха в отсутствии загранпаспорта и виз. На втором месте — нет риска заразиться экзотическими инфекциями — 17,07%. Еще 14,63% россиян выбирает отдых в России, чтобы не учить иностранные языки. А вот 16,59% туристам не интересны пока зарубежные поездки, так как в России еще не во всех местах побывали. Россия имеет широкие возможности для туризма, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Плюсы отдыха в России:

  1. Не нужны загранпаспорта и визы, 31,71%
  2. Отсутствие редких экзотических инфекций, 17,07%
  3. Широкие возможности для туризма, 16,59%
  4. Нет необходимости знать иностранный язык, 14,63%
  5. Всегда есть возможность сэкономить на жилье, питании и развлечениях, 11,22%
  6. Не надо приобретать дорогостоящую медицинскую страховку, 1,95%
  7. Не надо обменивать рубли на валюту, 1,46%
  8. Нет международного роуминга, 0,49%

* По данным опроса соцсетей

Туристы назвали основные преимущества отдыха в России

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