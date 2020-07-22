Туристы назвали основные преимущества отдыха в России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил основные преимущества отдыха в России по сравнению с другими странами.

Большинство россиян (31,71%) считает основным плюсом отечественного отдыха в отсутствии загранпаспорта и виз. На втором месте — нет риска заразиться экзотическими инфекциями — 17,07%. Еще 14,63% россиян выбирает отдых в России, чтобы не учить иностранные языки. А вот 16,59% туристам не интересны пока зарубежные поездки, так как в России еще не во всех местах побывали. Россия имеет широкие возможности для туризма, — отмечают в пресс-службе сервиса.