Туристы назвали основные преимущества отдыха в России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство россиян (31,71%) считает основным плюсом отечественного отдыха в отсутствии загранпаспорта и виз. На втором месте — нет риска заразиться экзотическими инфекциями — 17,07%. Еще 14,63% россиян выбирает отдых в России, чтобы не учить иностранные языки. А вот 16,59% туристам не интересны пока зарубежные поездки, так как в России еще не во всех местах побывали. Россия имеет широкие возможности для туризма, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Плюсы отдыха в России:
- Не нужны загранпаспорта и визы, 31,71%
- Отсутствие редких экзотических инфекций, 17,07%
- Широкие возможности для туризма, 16,59%
- Нет необходимости знать иностранный язык, 14,63%
- Всегда есть возможность сэкономить на жилье, питании и развлечениях, 11,22%
- Не надо приобретать дорогостоящую медицинскую страховку, 1,95%
- Не надо обменивать рубли на валюту, 1,46%
- Нет международного роуминга, 0,49%
* По данным опроса соцсетей
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