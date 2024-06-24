Туристы не меняют свои планы по отпускам в Крыму, Дагестане и Абхазии

По состоянию на 24 июня, по данным сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ, массовых отмен бронирований на данных курортах нет. Наоборот, мы видим рост бронирований в Севастополь с 24 по 30 июня относительно предыдущей недели, ещё на 34% выросли бронирования в Крым и на 11% — в Абхазию. Относительно начала июня спрос на отдых в Крыму увеличился почти в 4 раза, в Севастополе — в 2,5 раза, в Абхазии — в 2 раза, в Дагестане — на 65%.