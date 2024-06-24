Туристы не меняют свои планы по отпускам в Крыму, Дагестане и Абхазии

Ранее сообщалось, что по указу губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе введён режим ЧС с 23 июня до особого распоряжения. Также пляжи в Курпатах, Гаспре, Мисхоре, Кореизе и частично в Алупке остаются закрытыми для купания из-за аварии на коллекторе, которая произошла в минувшее воскресенье. Информация об открытии пляжей будет известна после результатов взятых проб морской воды. Таможенный пост “Псоу” в Абхазии работает в штатном режиме, а в Махачкале и Дагестане снят режим контртеррористической операции, туристам ничего не угрожает.
источник: пресс-служба ТВИЛ
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