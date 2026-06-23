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Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Туристы смогут проверить путевки на «Госуслугах»

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:37 23.06.2026

Минэкономразвития России подготовило поправки к правилам работы системы «Электронная путевка», благодаря которым туристы смогут проверять свои путевки через «Госуслуги». Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для путешественников это может стать дополнительной защитой от мошенничества и удобным способом контролировать параметры тура. Для туроператоров, по оценке Правовой службы АТОР, принципиально новых обязанностей не появится, — говорится в сообщении.

Согласно проекту постановления, в правила работы системы вводится новая статья 20.1, которая закрепляет юридическую и техническую связь между ГИС «Электронная путевка» и инфраструктурой «Госуслуг». Интеграция может заработать в тестовом или полноценном режиме уже осенью 2026 года. Сейчас документ проходит межведомственное согласование.

Туристы смогут видеть на «Госуслугах» сведения о поездках, получать уведомления о том, что путевка действительно зарегистрирована, а также об изменениях в туре или о чрезвычайных ситуациях, если в стране пребывания произойдет природная катастрофа или резкое ухудшение обстановки.

То есть речь идет не о массовой рассылке «всем обо всем», а о более адресном информировании туристов, — пояснили в АТОР и добавили, что новый сервис не станет обязательным для туриста, от уведомлений можно будет отказаться через личный кабинет пользователя.

При этом для туроператоров и турагентов возрастает значение аккуратного заполнения данных клиента, так как ошибка может привести к тому, что турист не увидит свой тур на «Госуслугах» или получит некорректные сведения.

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источник: РИА Новости Крым

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