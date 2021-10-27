Туристы уже аннулировали треть броней и путевок в Крым

Около 30% туров в Крым и Севастополь на период нерабочих дней аннулированы в связи с новыми ограничениями из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС , со ссылкой на данные туроператоров.

Поскольку Крым и Севастополь ввели новые ограничения для туристов, мы фиксируем около 30% отмен туров по Крыму и Севастополю. Очевидно, что это туристы, которые не вакцинированы и покупали туры ранее, до введения ограничений, — уверяют туроператоры.

Мало того, новые бронирования в Крым и Севастополь снизились на 45-50% по сравнению с серединой октября. Помимо Крыма и Севастополя по аннуляциям туров лидируют Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды. В целом доля отмененных путевок по России не превышает 15%, аннуляции компенсируются спросом на отдых в дополнительные нерабочие дни, подчеркнул эксперт.

При этом спрос на туры в Египет и Турцию вырос на 25-30%, что связано с сохранением условий въезда в эти страны.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Симферополь является одним из городов, авиабилеты в которые клиенты компании аннулируют наиболее часто.

Рассматривая топ-5 среди городов, по которым наши клиенты оформляют заявки на возврат или обмен, на первом месте Москва (среди общего числа заявок у столицы 24,3%), на втором — Санкт-Петербург (10%), затем Сочи (8,7%), Краснодар (5,2%) и Симферополь (5,1%). В железнодорожных направлениях ситуация схожая. Первое место от всех запросов у Москвы (25%). Затем идут Северная столица (18,7%), Нижний Новгород (2,2%), Казань (2,1%) и Краснодар (1,9%), — рассказала ТАСС руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова, отметив, что количество отмен напрямую зависит от объема продаж.

На данный момент компания не фиксирует повышенного количества отмен по каким-либо направлениям. Доля заявок на обмен или возврат билетов на период с 30 октября по 7 ноября не превышает норму и составляет 4% для авиабилетов и 10% для билетов на поезд. В то же время доля поисковых запросов на перелеты за границу после объявления о введении новых ограничений в регионах увеличилась с 30% до 32%, рассказала эксперт. Аналогичные данные озвучили в Anex Tour. По данным туроператора, спрос на отдых за рубежом из-за введения в России нерабочих дней вырос на 3-5% в зависимости от направления.