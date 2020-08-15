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Туристы в горы уходят сами, но возвращаются со спасателями. Происшествие на Эчки-Даг

Туристы в горы уходят сами, но возвращаются со спасателями. Происшествие на Эчки-Даг

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:31 15.08.2020

Утром в субботу в службу спасения поступило сообщение — на горе Эчки-Даг турист сошел с тропы и оказался на труднопроходимом участке. Самостоятельно спуститься не может.

К месту происшествия направлены силы и средства 4 поисково-спасательного отделения части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате поисковых работ, мужчина 1979 года рождения, был обнаружен на скальном участке и эвакуирован с помощью альпинистского снаряжения в безопасное место. Пострадавший в медицинской помощи не нуждался. По окончанию спасательных работ с туристом была проведена профилактическая и разъяснительная беседа, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая, на период действия чрезвычайной пожарной опасности, запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Туристы в горы уходят сами, но возвращаются со спасателями. Происшествие на Эчки-Даг

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