Туристы в Крыму помогают плести сети для бойцов в зоне СВО

Один из крымских санаториев организовал площадку для плетения маскировочных сетей, к которой могли присоединиться все желающие. За прошлый заезд была сплетена первая сеть, которую коллектив санатория вместе с Народным фронтом передал бойцам на Херсонское направление.

Мы помогаем ребятам вместе с Народным фронтом и пришла идея, создать возможность для отдыхающих присоединиться к этому процессу. Люди откликнулись с удовольствием, и взрослые, и дети с радостью сплели первую сеть, которую мы коллективом отдаем ребятам, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму директора санатория «Северное сияние» Олега Кирейшина.

Бойцы с большой благодарностью приняли помощь, отметив высокую ценность маскировочных сетей. А идею привлечения отдыхающих назвали по-настоящему народной.

Все что угодно можно замаскировать с помощью сетей. Здорово, что всё больше людей к этому присоединяется. Бывает, что сеть порвалась, если новая есть под рукой, то по-настоящему ценная поддержка, — отметил крымский боец.

Сплетенные сети будут и дальше передаваться на фронт.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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