Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Туристы в Крыму помогают плести сети для бойцов в зоне СВО
Новости Республики
Туристы в Крыму помогают плести сети для бойцов в зоне СВО
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Туристы в Крыму помогают плести сети для бойцов в зоне СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:11 19.05.2025

Один из крымских санаториев организовал площадку для плетения маскировочных сетей, к которой могли присоединиться все желающие. За прошлый заезд была сплетена первая сеть, которую коллектив санатория вместе с Народным фронтом передал бойцам на Херсонское направление.

Мы помогаем ребятам вместе с Народным фронтом и пришла идея, создать возможность для отдыхающих присоединиться к этому процессу. Люди откликнулись с удовольствием, и взрослые, и дети с радостью сплели первую сеть, которую мы коллективом отдаем ребятам, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму директора санатория «Северное сияние» Олега Кирейшина.

Бойцы с большой благодарностью приняли помощь, отметив высокую ценность маскировочных сетей. А идею привлечения отдыхающих назвали по-настоящему народной.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "День Черноморского флота еще раз напоминает нам о великой истории Отечества"

Все что угодно можно замаскировать с помощью сетей. Здорово, что всё больше людей к этому присоединяется. Бывает, что сеть порвалась, если новая есть под рукой, то по-настоящему ценная поддержка, — отметил крымский боец.

Сплетенные сети будут и дальше передаваться на фронт.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x