Туристы в Крыму травмируются, пренебрегая правилами безопасности

В МЧС России в Крыму отмечают: туристы, вопреки предупреждениям спасателей, продолжают пренебрегать правилами безопасности при катании на сноутюбах и санках, получая различные травмы. За выходные дни спасатели, находящиеся на патрулировании в горно-лесной местности, оказали помощь 3 туристам, из них двум детям. Хроника происшествий 9 февраля:

в 12:00, сотрудникам Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС», патрулирующим на плато Ай-Петри, поступила информация о том, что девушка, катаясь со склона горы на сноутюбе в районе 27 км, получила травму головы и ушибы. Прибыв на место ЧП, спасатели уложили пострадавшую (жительницу п. Молодежное Симферопольского района) на спецносилки, доставили к проезжей части и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

в 13:30 спасателям Алуштинского АСО «КРЫМ-СПАС», патрулирующим на Ангарском перевале, сообщили, что ребенок (2011 г.р.), получил рваную травму щеки во время катания на санках. Прибыв к пострадавшему, специалисты оказали ему первую помощь, обработав рану и наложив асептическую повязку. В госпитализации не нуждался.

в 14:25, спасатели Алуштинского АСО снова отправились на оказание помощи. Ребенок, житель Ялты (2013 г.р.), при катании на сноутюбе получил травму левой голени, предположительно перелом. Самостоятельно передвигаться не может. Спасатели при помощи шины иммобилизовали травмированную конечность и на санях «Акья» эвакуировали пострадавшего на площадь Ангарского перевала, где мальчика передали сотрудникам скорой помощи.

Чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушках» безопасным, необходимо строго соблюдать меры безопасности:

Кататься на сноутюбе можно только в строго отведенном для этого месте.

Перед спуском с горки необходимо проверить, чтобы на пути не было людей, ям, бугров, торчащих кустов, камней, которые могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их.

Не отпускайте детей кататься одних. Помните, что у детей притуплено чувство опасности.

Не надувайте санки выше нормы.

Нельзя кататься на «ватрушке» стоя или лежать на ней при спуске.

Садиться в тюбинг нужно, как на стул — откинуться назад и согнуть ноги в коленях.

Опасно садиться на «ватрушку» вдвоем, из него можно вылететь.

Нельзя прикреплять сноутюбы друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.

В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга.

Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов.

Не следует перегружать тюбинг (в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес).

Также необходимо следить, чтобы путь, по которому движутся санки, не проходил по льду, который может треснуть.

Категорически воспрещается привязывать «надувные санки» к машине или снегоходу.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» — единый телефон спасения.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму