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Туристы всё чаще едут в Крым через новые российские регионы
фото: © РИА Новости Крым

Туристы всё чаще едут в Крым через новые российские регионы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:15 06.03.2025

Туристы стали чаще ехать в Крым через исторические регионы, этому способствовало улучшение качества дорог и прилегающей инфраструктуры. Об этом в четверг в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Подрос процент прибывающих в Крым через исторические регионы, с учетом того, что на новых территориях хорошо развиваются автодороги и инфраструктура вдоль дорог, — сказал министр.

По его данным, в целом 75% турпотока в Крым приходится на автотуризм. Основной поток курортников следует на авто через Крымский мост — до 64%. Остальные туристы выбирают поезда.

С перевозчиком мы на постоянной связи. На летний период запланировано 8 ежедневных поездов, которые будут идти из Москвы. Три будут идти из Санкт-Петербурга, 8 — из регионов. Плюс три прицепных группы. На сегодня уже доступны продажи билетов на июль», — проинформировал Ганзий.

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Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами, сообщал ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.

источник: РИА Новости Крым

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