Туркод «Город Саки – источник силы и здоровья» - идёт комплексное обустройство
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Туркод «Город Саки – источник силы и здоровья» — идёт комплексное обустройство

11.08.2025

Министр курортов и туризма Сергей Ганзий совместно с главой города Саки Юлией Предыбайло и подрядчиками осмотрел ход реализации комплексного обустройства туркода «Город Саки – источник силы и здоровья», реализуемого в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» .

На сегодняшний день его готовность — 44%. Проект должен быть реализован до конца 2025 года. Министерство курортов и туризма Крыма контролирует ход работ.

По словам министра, Сакский курортный парк – излюбленное место отдыха горожан и гостей города. Важно провести благоустройство в сроки и на пользу жителей.

По проекту планируется благоустроить территорию, включающую лебединое озеро, Красную горку, входную группу, отремонтировать ограждения, установить малые архитектурные формы, фотозоны и элементы информационной навигации, создать условия для отдыха маломобильных граждан.

Город имеет двухсотлетнюю бальнеологическую историю, наша задача –восстановить бюветы с минеральной водой, чтобы ими могли пользоваться наши граждане, — отметил министр.

Саки – четвертый город в Крыму, после Евпатории, Алупки и Феодосии, где будет благоустроен туристский центр города. На реализацию проекта выделены федеральные средства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в размере более 140 млн руб.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 3

