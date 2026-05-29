Турмаршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» может получить статус национального маршрута

В национальный маршрут планируется включить более 30 объектов показа: ключевые памятники античности такие как Неаполь Скифский, Пантикапей, Херсонес Таврический, Горгиппия и Фанагория, городище Гермонасса – Тмутаракань, а также современные объекты культурно-исторического наследия. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. Видеомост «Античное наследие России. Путешествие по Боспорскому царству» состоялся в пресс-центре РИА.

Особое место в маршруте занимает Республика Крым.

На территории Крыма маршрут пройдет через крупнейшие исторические и туристские центры: Симферополь, Евпаторию, Севастополь, Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь как древнюю столицу Боспорского царства с городом Пантикапей.

Предполагаемая продолжительность маршрута составит 7 дней: 6 дней пребывания в Республике Крым и городе Севастополе, 1 день в Краснодарском крае, включая Анапу и Таманский полуостров.

Сегодня определены консолидирующие туроператоры по национальному маршруту и ведется активная работа по согласованию подготовленной заявочной документации с руководителями учреждений – участниками проекта, обслуживающими маршрут. После завершения этой работы проект программы маршрута будет направлен на рассмотрение Экспертному Совету при Министерстве экономического развития Российской Федерации. Мы уверены, что реализация этого проекта позволит не только объединить туристский потенциал нескольких регионов, но и создать по-настоящему уникальный национальный маршрут федерального значения, — сообщил Сергей Ганзий.

Как отметил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, первое место по популярности среди туристов занимает возрожденный Херсонес Таврический. В целом, по словам Георгия Мурадова, поток туристов к античным объектам юга России превысил 2 млн человек в 2025 году, это сопоставимо с годовой посещаемостью музея Акрополь в Афинах.

Важнейшей задачей при разработке программы маршрута является обеспечение актуальности и перспективности национального маршрута для достижения роста внутреннего и въездного туристского потока, повышение узнаваемости южных регионов России на международном уровне.

В пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Симферополь — Краснодар на тему: «Античное наследие России. Путешествие по Боспорскому царству» приняли участие:

заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов;

научный руководитель Международного центра «Античное наследие России», автор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди;

заместитель Губернатора — Председателя Правительства Севастополя Мария Литовко;

министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий;

заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова;

амбассадоры проекта.

«Золотое кольцо Боспорского царства» — глобальный российский туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Проект впервые позиционирует Россию на международной арене в качестве одного из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Маршрут включает 14 городов и поселков, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и города Севастополь. Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» — это не только развитие туризма. Это сохранение исторической памяти, популяризация уникального античного наследия нашей страны и формирование интереса к истории России у молодого поколения.

Подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте https://www.russian-bospor.ru

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК