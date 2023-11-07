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Турпоход на скалу Арбуз не удался. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

Турпоход на скалу Арбуз не удался. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:28 07.11.2023

Что такое «не везет» теперь хорошо знает турист, отправившийся в воскресенье,5 ноября в поход на скалу Арбуз (в районе Лисьей бухты, в окрестностях Судака). Поднимаясь на гору, мужчина травмировал ногу. И поход «накрылся», и назад уже никак нельзя было идти – любое движение вызывало сильную боль. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС».

Турпоход на скалу Арбуз не удался. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

Спасатели и медики судакской «скорой» оперативно прибыли в район происшествия.

По прибытии к предполагаемому месту проведения спасательных работ, сотрудники «КРЫМ-СПАС» приступили к поиску. В результате, пострадавший был обнаружен вблизи скалы Арбуз. Спасатели оказали мужчине первую доврачебную помощь посредством наложения шины на травмированную конечность. После этого, при помощи спецносилок эвакуировали его к служебному автомобилю и передали медработникам, — сообщили в МЧС РК.

Турпоход на скалу Арбуз не удался. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

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