Турпортал Крыма изучил спрос на авиаперевозки и цену билетов на самолеты в Симферополь

Туристические эксперты проанализировали спрос на авиаперелёты в Крым и выяснили, какими темпами идёт его восстановление и насколько изменился средний чек в сравнении с прошлым годом. Об этом пишет Турпортал Крыма .

Спрос на перелёты в Крым стремительно восстанавливается. Как сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования Biletix, уже с мая он не испытывает такой глубокой просадки, как в целом по России, и значительно опережает показатели восстановлений по стране.

Такой показатель по Крыму на данный момент составляет 76%, при этом в целом по России аналитики ожидают восстановление до 50% только к концу года, — сообщили эксперты.

Средняя стоимость перелётов в Крым в июне существенно снизилась в сравнении с показателями прошлого года – более чем на 40%.

Средний чек на авиабилеты в Крым туда-обратно из российских городов составил на период с 1 по 18 июня 2020 года – 8173 рублей, годом ранее – 13831 рубля. Таким образом, средний чек на перелёты в Крым снизился на 41%, — сообщили Турпорталу аналитики сервиса.

География гостей, прилетающих авиатранспортом, широка, однако больше других покупают билеты в Симферополь москвичи (55%) и жители Санкт-Петербурга (11%). Доля туристов с детьми по отношению к прошлому году практически не изменилась (2019 – 22,9%, 2020 – 22,2%), а среднее время пребывания в Крыму выросло с 12 до 13 дней.

Как ранее сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь, в июне аэропорт увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза. Если в мае рейсы из столицы Республики осуществляли 8 авиакомпаний по 11 направлениям, то в июне уже поданы заявки от 14 авиаперевозчиков на полёты еще в 35 российских городов.