Турпоток в Крым должен увеличиться до 10 миллионов. Поможет ли легализация гостевых домов

К 2025 году туристический поток в Крым должен увеличиться до 10 млн. человек. Поручение Президента РФ напомнил Глава РК Сергей Аксёнов. Он отметил, что при этом важно, чтобы в регионе был качественный номерной фонд и всесезонная туристическая инфраструктура: СПА-центры, тёплые бассейны, лечебная база.

Отметим, что государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя предполагает создание инфраструктуры на полуострове, которая позволит принять 11 млн. человек в 2025 году.

Один из элементов такого «курортного роста» — урегулирования статуса гостевых домов, чтобы легализовать такую форму предоставления услуг и вывести сектор из тени, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По словам сенатора, в случае их легализации налоговые поступления от их деятельности только за первый год могут составить не меньше 600 миллионов рублей.

По-прежнему остается актуальным вопрос оказания услуг временного размещения в жилых помещениях в Крыму. К таким средствам размещения предъявляются требования как к гостиницам, что, в свою очередь, является административными барьерами и факторами, сдерживающими легализацию гостевых домов, — сказала Ковитиди.

По словам сенатора, Крым остается чрезвычайно популярным среди туристов. К середине декабря прошлого года доля забронированных номеров в отелях полуострова на эти новогодние каникулы уже превысила 70 процентов номерного фонда. По ее словам, за 11 месяцев 2021 турпоток в Крым составил более 9 миллионов туристов, что оказалось на 25 процентов выше уровня аналогичного периода 2019 года. Налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли Крыма превысили за то же время 3,5 миллиарда рублей, что практически в 1,6 раза больше, чем за те же девять месяцев прошлого года.

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