Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Турпоток в Крым вырос по сравнению с прошлым годом
Новости Республики
Турпоток в Крым вырос по сравнению с прошлым годом
фото: stocksnap.io

Турпоток в Крым вырос по сравнению с прошлым годом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 01.12.2025

Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, большая часть туристов приехала на полуостров по Крымскому мосту. Это 62% от общего числа гостей. Еще 14% выбрали маршрут через исторические регионы.

Наибольшей популярностью, как и в прошлые годы, пользуется Южный берег Крыма: в средствах размещения, расположенных на ЮБК, отдохнули 41,4 % от общего числа гостей. Растет популярность западного берега: этот регион принял 32,4 % турпотока, – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще 14,7% гостей выбрали для отдыха восточное побережье и 11,5% — Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

Узнайте больше:  Украина планировала в Крыму убийство жены и ребенка российского военного

Если говорить о данных за ноябрь, за этот месяц в Крыму отдохнули 258 тысяч человек. Загрузка средств размещения в среднем составила 38% — показатель, что и в 2024 году.

Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники, – заключил Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.