Турпоток в Крым вырос по сравнению с прошлым годом

Наибольшей популярностью, как и в прошлые годы, пользуется Южный берег Крыма: в средствах размещения, расположенных на ЮБК, отдохнули 41,4 % от общего числа гостей. Растет популярность западного берега: этот регион принял 32,4 % турпотока, – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что еще 14,7% гостей выбрали для отдыха восточное побережье и 11,5% — Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.
Если говорить о данных за ноябрь, за этот месяц в Крыму отдохнули 258 тысяч человек. Загрузка средств размещения в среднем составила 38% — показатель, что и в 2024 году.
Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники, – заключил Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.
источник: РИА Новости Крым
