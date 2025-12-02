Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025 года составил более 6 млн 710 тыс. туристов
Новости Республики
Турпоток в Республику Крым за январь – ноябрь 2025 года составил более 6 млн 710 тыс. туристов 46 Опубликовано: 1 декабря 2025 г. Сайт: Министерство курортов и туризма Республики Крым Это на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года Турпоток в Республику Крым за январь – ноябрь 2025 года составил более 6 млн 710 тыс. туристов. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем тг-канале. По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. 62 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24 % – по железной дороге. Еще 14 % приехали по сухопутному маршруту через исторические регионы. Наибольшей популярностью, как и в прошлые годы, пользуется Южный берег Крыма: в средствах размещения, расположенных на ЮБК, отдохнуло 41,4 % от общего числа гостей. Растет популярность западного берега: этот регион принял 32,4 % турпотока. Еще 14,7 % туристов выбрали восточное побережье, 11,5 % – другие регионы, такие как Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы. В ноябре текущего года в нашей республике отдохнули 258 тыс. человек. Средний уровень загрузки средств размещения составил 38 %, что соответствует показателям 2024 года. Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники.

Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025 года составил более 6 млн 710 тыс. туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:13 02.12.2025

Турпоток в Республику Крым за январь – ноябрь 2025 года составил более 6 млн 710 тыс. туристов. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем тг-канале.

По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

62 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24 % – по железной дороге. Еще 14 % приехали по сухопутному маршруту через исторические регионы.

Наибольшей популярностью, как и в прошлые годы, пользуется Южный берег Крыма: в средствах размещения, расположенных на ЮБК, отдохнуло 41,4 % от общего числа гостей. Растет популярность западного берега: этот регион принял 32,4 % турпотока. Еще 14,7 % туристов выбрали восточное побережье, 11,5 % – другие регионы, такие как Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

Узнайте больше:  В Севастополе ритуальное агентство давало взятки за быструю подготовку и выдачу тел

В ноябре текущего года в нашей республике отдохнули 258 тыс. человек. Средний уровень загрузки средств размещения составил 38 %, что соответствует показателям 2024 года.

Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.