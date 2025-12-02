Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025 года составил более 6 млн 710 тыс. туристов

По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

62 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24 % – по железной дороге. Еще 14 % приехали по сухопутному маршруту через исторические регионы.

Наибольшей популярностью, как и в прошлые годы, пользуется Южный берег Крыма: в средствах размещения, расположенных на ЮБК, отдохнуло 41,4 % от общего числа гостей. Растет популярность западного берега: этот регион принял 32,4 % турпотока. Еще 14,7 % туристов выбрали восточное побережье, 11,5 % – другие регионы, такие как Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

В ноябре текущего года в нашей республике отдохнули 258 тыс. человек. Средний уровень загрузки средств размещения составил 38 %, что соответствует показателям 2024 года.

Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК