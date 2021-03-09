Турсезон ещё не начался, а туристы в Крыму травмируются едва ли не каждый день

В выходные дни ЧП в Крыму произошло на тропе Голицына (городской округ Судак) — женщина оступилась и повредила ногу.

Спасатели прибыли на место и приступили к поисковым работам. В результате, пострадавшая была обнаружена в районе смотровой площадки тропы Голицына на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали женщине первую помощь и с помощью мягких носилок эвакуировали жительницу г. Есентуки к служебному автомобилю, после чего доставили в приемное отделение Судакской городской больницы. Также, с пострадавшей была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения в горно-лесной зоне, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.