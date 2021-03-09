Турсезон ещё не начался, а туристы в Крыму травмируются едва ли не каждый день

В выходные дни ЧП в Крыму произошло на тропе Голицына (городской округ Судак) — женщина оступилась и повредила ногу.
Спасатели прибыли на место и приступили к поисковым работам. В результате, пострадавшая была обнаружена в районе смотровой площадки тропы Голицына на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали женщине первую помощь и с помощью мягких носилок эвакуировали жительницу г. Есентуки к служебному автомобилю, после чего доставили в приемное отделение Судакской городской больницы. Также, с пострадавшей была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения в горно-лесной зоне, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:
- Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.
- Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.
- У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.
- Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!
- Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
- Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.
- Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».
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