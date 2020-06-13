Турсезон начинается: на плато Караби-Яйла заработал спасательный пост «КРЫМ-СПАС»

На плато Караби-Яйла, в здании бывшей метеостанции «Караби» осуществляют круглосуточное дежурство спасатели из числа личного состава Белогорского аварийно-спасательного отряда. На «вооружении» спасателей имеется оборудование, необходимое для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ, отметили в крымском МЧС. Размещение здесь аварийно-спасательного поста позволяет своевременно оказывать помощь туристам и многочисленным спелеологам, посещающим эту местность.

Плато Караби-Яйла это один из карстовых районов, в котором находится около 300 пещер. И это привлекает спелеологов и туристов. Однако расстояние до ближайшего жилья составляет около 20 км. Кроме того, в этой местности очень неустойчива погода и мобильная связь. Были факты, когда летом температура падала на десятки градусов за считанные часы. Поэтому постоянное расположение спасателей в этом районе очень важно и позволяет своевременно оказать помощь при необходимости, — подчеркнул министр ЧС РК Сергей Шахов.