Туры в Крым в начале июля стоят на 30% дешевле, чем в прошлом году

Эксперты Аналитической службы Ассоциации туроператоров (АТОР) отмечают: сравнительный анализ средних и минимальных цен показал, что стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 1-4 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 3*) на Черное море можно купить от 13,9 тысяч рублей до 18,8 тысяч рублей на двоих. Это существенно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года (самые дешевые десятидневные туры в начале июле 2019 года в Крым, Сочи и Анапу стоили 35-36 тыс. рублей на двоих). При этом цены июля 2020 года на 30-50% дешевле, чем самые дешевые туры на 7 ночей в начале июля 2018 года. Экскурсионные туры на Байкал (7 ночей) стоят сейчас от 48 тысяч рублей на двоих, туры на 7 ночей на Алтай – от 31 800 рублей на двоих, а насыщенные семидневные экскурсионные туры в Хакасию на чартерах во второй половине июля можно приобрести от 72 тысяч рублей на двоих взрослых, — отмечают в пресс-службе АТОР.

Аналитики АТОР также подчёркивают, что туристы в массе стремятся забронировать себе более комфортные варианты размещения, а не только самые экономичные варианты.