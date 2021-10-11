Туту.ру выяснил у россиян, планируют ли они путешествовать в праздники ноября

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, какие у них планы на ноябрьские праздники. В опросе, прошедшем на сайте сервиса , приняли участие 1 643 человека.

Примерно каждый четвертый опрошенный (26%) проведет праздники дома — за просмотром сериалов или телепередач, чтением книг. Кто-то будет просто лежать и отдыхать. Чуть меньше респондентов (23%) сообщили, что их во время ноябрьских праздников ожидает работа. Каждый пятый (19% респондентов) отправится в путешествие по России, еще 7% планируют уехать за границу, а 15% проведут праздники на даче, — отмечают в пресс-службе сервиса.

В гости к родственникам с 4 по 7 ноября отправятся 6% опрошенных. Еще 4% россиян запланировали себе культурную и гастрономическую программу: они будут ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам.

Результаты опроса «Какие у вас планы на ноябрьские праздники?»

26% — Буду сидеть дома и смотреть сериалы и ТВ/читать книги/просто лежать и отдыхать

23% — Буду работать

19% — Буду путешествовать по России

15% — Поеду на дачу

7% — Поеду за границу

6% — Поеду в гости к родственникам

4% — Буду ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за август 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.