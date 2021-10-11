Туту.ру выяснил у россиян, планируют ли они путешествовать в праздники ноября

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, какие у них планы на ноябрьские праздники. В опросе, прошедшем на
Примерно каждый четвертый опрошенный (26%) проведет праздники дома — за просмотром сериалов или телепередач, чтением книг. Кто-то будет просто лежать и отдыхать. Чуть меньше респондентов (23%) сообщили, что их во время ноябрьских праздников ожидает работа. Каждый пятый (19% респондентов) отправится в путешествие по России, еще 7% планируют уехать за границу, а 15% проведут праздники на даче, — отмечают в пресс-службе сервиса.
В гости к родственникам с 4 по 7 ноября отправятся 6% опрошенных. Еще 4% россиян запланировали себе культурную и гастрономическую программу: они будут ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам.
Результаты опроса «Какие у вас планы на ноябрьские праздники?»
- 26% — Буду сидеть дома и смотреть сериалы и ТВ/читать книги/просто лежать и отдыхать
- 23% — Буду работать
- 19% — Буду путешествовать по России
- 15% — Поеду на дачу
- 7% — Поеду за границу
- 6% — Поеду в гости к родственникам
- 4% — Буду ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам
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