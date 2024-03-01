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«Твой братишка» из Севастополя задержан за дискредитацию российской армии
Скриншот: УМВД по г. Севастополю

«Твой братишка» из Севастополя задержан за дискредитацию российской армии

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:19 01.03.2024

В Севастополе полицейские задержали местного жителя за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации и добровольцев, участвующих в СВО.

В ходе мониторинга мессенджеров и социальных сетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю обратили внимание на комментарии одного из пользователей в тематическом интернет-сообществе. Его высказывания находились в открытом доступе и были направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, а также добровольческих формирований, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Комментарии пользователя по ником «Твой братишка» (смотрим видео) как бы намекали – работает украинский провокатор, но «деятель» оказался… с севастопольской пропиской.

В результате проведённых мероприятий полицейские вместе с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю при силовой поддержке СОБР «Сокол» Росгвардии установили личность и задержали правонарушителя. Им оказался 26-летний житель Севастополя, который сознался в содеянном.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях», — сообщили в УМВД.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В ближайшее время собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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