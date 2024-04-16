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Ты прощай, прощай мой «Тигуан»… Нетрезвый водитель из Сакского района «переквалифицировался» в пешехода
Фото: прокуратура РК

Ты прощай, прощай мой «Тигуан»… Нетрезвый водитель из Сакского района «переквалифицировался» в пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:37 16.04.2024

У жителя Сакского района за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован дорогостоящий автомобиль.

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в январе текущего года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Фольксваген Тигуан». Двигаясь по одной из улиц в селе Фрунзе, он был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Автомобиль «Фольксваген Тигуан», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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