Ты прощай, прощай мой «Тигуан»… Нетрезвый водитель из Сакского района «переквалифицировался» в пешехода

У жителя Сакского района за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован дорогостоящий автомобиль.

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в январе текущего года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Фольксваген Тигуан». Двигаясь по одной из улиц в селе Фрунзе, он был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Автомобиль «Фольксваген Тигуан», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.