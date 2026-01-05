Тяжело раненного в Хорлах ребенка отправили из Крыма в Москву

Пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь ребенок в тяжелом состоянии доставлен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ из Крыма. Об этом сообщила пресс-служба РДКБ Минздрава России в Москве в Telegram. Ранее медицинская помощь пациенту была оказана в медицинских организациях Херсонской области и Республики Крым. В понедельник ребенок был транспортирован в Москву в сопровождении специалистов службы медицины катастроф и госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Пациент поступил в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Сразу после поступления ему было выполнено комплексное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография головного мозга, грудной и брюшной полости, — отметил руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрий Прометной.
В ближайшее время мультидисциплинарная команда определит дальнейшую тактику лечения и необходимость проведения хирургического вмешательства.
Как сообщали в минздраве Крыма, по состоянию на 4 января в медицинских организациях Республики Крым продолжают лечение 11 пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние одного взрослого пациента по-прежнему оценивается как тяжелое.
Атака ВСУ на Хорлы Херсонской области
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
источник: РИА Новости Крым
