Тяжело в учении: в Севастополе готовят спасателей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:30 05.12.2025

В Спасательной службе Севастополя состоялся экзамен по программе первоначальной подготовки спасателей. 14 слушателей подтвердили готовность к выполнению задач, успешно пройдя аттестацию по программе «Спасатель» — «Первоначальная подготовка спасателей поисково-спасательных служб и формирований к ведению поисково-спасательных работ».

Экзаменационная комиссия провела всестороннюю оценку как теоретических знаний, так и практических умений будущих специалистов. Кандидаты продемонстрировали уверенное владение навыками оказания первой помощи, отработали действия при пожарах и чрезвычайных ситуациях, а также подтвердили высокий уровень физической выносливости и психологической устойчивости — качеств, без которых невозможно представить работу в условиях реального спасения.

Следующий этап — прохождение Территориальной аттестационной комиссии, где кандидаты защитят итоговую квалификацию. Успешная сдача финального экзамена позволит им получить официальный статус и удостоверение спасателя — документ, подтверждающий право на участие в поисково-спасательных операциях любого уровня сложности.

Успешная подготовка новых спасателей — важный вклад в укрепление кадрового потенциала и повышение уровня безопасности Севастополя. Наращивание профессиональных кадров в системе гражданской защиты усиливает готовность города к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

