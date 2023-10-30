Тыквы, лавандовый мед и свечи с крымскими ароматами — Ярмарка осеннего урожая и Ярмарка крымских мастеров

28 октября в бухте Капсель состоялся Зелёный фестиваль «Таврида.АРТ». В рамках фестиваля в выставочном павильоне АРТ-ЭКСПО прошла крупная Ярмарка осеннего урожая, собравшая фермеров из разных районов Крыма, а также Ярмарка крымских мастеров, которые представили товары ручной работы. Фрукты и лавандовый мед, броши из дерева и свечи с крымскими ароматами — какой еще продукцией удивляли зрителей Зелёного фестиваля?

Зелёный фестиваль, прошедший в бухте Капсель под Судаком в последнюю субботу октября, собрал всех желающих внести вклад в озеленение Крыма. Жители и гости Судака высадили деревья миндаля, кипарисы и сосны, многолетние кустарники, которые стали частью экосистемы бухты Капсель.

Отдельное внимание приковала к себе Ярмарка осеннего урожая, прошедшая в выставочном павильоне АРТ-ЭКСПО. На одной площадке встретились 48 производителей овощей и фруктов, мяса и колбасных изделий, сыроваров и пчеловодов, пекарей и производителей восточных сладостей. Посетители ярмарки смогли попробовать яблоки из Судака, сыр из Симферопольского района, мед из Черноморского района и приобрести крымские саженцы фруктовых деревьев и кустарников. Резиденты ярмарки оформили свои павильоны в едином стиле: украсили торговые места осенней атрибутикой — листьями и ветками, шишками и желудями, тыквами и даже настоящим трактором, — превратив АРТ-ЭКСПО в место праздника урожая.

Помимо фермеров гостей Зелёного фестиваля приехали удивлять рукоделы из разных уголков Крыма. Свою продукцию в рамках Ярмарки крымских мастеров выставили 17 умельцев. Изделия из глины и эпоксидной смолы, украшения ручной работы, натуральная косметика и свечи, авторские сладости и мед пестрили на полках ярмарки.

Мы приехали сюда со своей продукцией — домашней парфюмерией и натуральными свечами с крымскими ароматами — не только, чтобы рассказать о нашем бренде, но и принять участие в высадке растений. Мы работаем с крымскими травами, с можжевельником, и внести свой вклад в зеленое наследие нашего родного края для нас было очень важно, — рассказывает руководитель проекта «ISA.KANO. Крымская мануфактура» Елена Березовская.

Зелёный фестиваль «Таврида.АРТ» прошел 28 октября в бухте Капсель в районе города Судака. Открытое мероприятие для жителей и гостей полуострова по озеленению прибрежной зоны — новый этап в истории лесонасаждений Крыма. Фестиваль объединил жителей и гостей полуострова. Вместе они высадили более 1600 деревьев и кустарников.

Для участников была проведена насыщенная культурная-просветительская программа: экологические мастер-классы, зелёный лекторий, ярмарки осеннего урожая и продукции крымских мастеров, пикник, выступления диджеев и артистов. Хэдлайнеры Фестиваля — российская поп-рок-группа The Hatters и певец Хабиб.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»