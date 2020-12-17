Тысячи симферопольцев сегодня вечером остались без воды. Гидроудары, они такие

Ряд микрорайонов Симферополя остались сегодня вечером без воды из-за аварии на водоводе.

В результате гидроударов на водоводе диаметром 600 мм в микрорайоне Марьино произошли аварии на сетях водоснабжения, ограничено водоснабжение микрорайона Марьино и микрорайона Марьино – Украинка (село – ред., не путать с микрорайоном в Железнодорожном районе), – сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Кроме того, в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения по ул. Бела Куна ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: ул. Б. Куна № 2-8.

Симферопольским филиалом организован подвоз воды с 17:00 до 19:00, по адресу ул. Б. Куна № 4-8, — отметили коммунальщики.

В направлении Марьино также будет организован подвоз воды в автоцистернах. Ориентировочное время устранения повреждений — 24 часа.

Информация об авариях — на сайте ГУП РК «Вода Крыма».