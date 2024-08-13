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Тысячи литров воды – крымчане оказали «питьевую» помощь раненным бойцам и прифронтовым госпиталям
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Тысячи литров воды – крымчане оказали «питьевую» помощь раненным бойцам и прифронтовым госпиталям

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 13.08.2024

Порядка десяти тысяч литров воды за последние пару недель передали крымчане бойцам и прифронтовым госпиталям на Херсонском направлении СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Срочный запрос в питьевой воде возник у ребят на фронте в связи с непростой боевой ситуацией на одном из участков фронта и повышенным расходом в период аномальной жары.

Вода очень нужна нашим раненным бойцам. Ситуация с поставками чисто питьевой воды на нашем участке очень непростая из-за активизации врага. Нам её просто не хватает, а противник делает все, чтобы не было возможности безопасно довезти. Спасибо огромное жителям Крыма за эту поддержка, это жизнь наших ребят в военных госпиталях, — поделился боец с позывным «Восток».

Всего за последнее время поступило 5 заявок на срочную помощь питьевой водой на фронте от крымских подразделений и военных медиков. Закупить необходимое количество воды помогли представители бизнеса.

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В отличии от запроса технической помощи: прицелов, дронов, средств РЭБ, которые нужны всегда, запросы на воду чаще всего носят временный и одновременно срочный характер. То есть звонят бойцы, и просят, помогите с водой, нужно было еще «вчера». Огромное спасибо партнерам проекта «Народный фронт. Всё для победы!» из Крыма и всей страны, которые буквально за один день помогают собрать целые фуры воды, которые особенно нужны нашим ребятам», — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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