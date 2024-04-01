Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Тысячи цветов расцветут на клумбах Севастополя
актуально в республике
Тысячи цветов расцветут на клумбах Севастополя
фото: pikist.com

Тысячи цветов расцветут на клумбах Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:16 01.04.2024

В Севастополе намерены высадить тысячи многолетних и однолетних цветочно-декоративных растений на центральных клумбах города.

Мы уже в 2023 году в осенне-зимний период произвели высадку растений. На сегодняшний момент учреждением «Парки и скверы» в городе обслуживается 52 клумбы, в том числе на территориях, благоустроенных по проекту «Формирование комфортной городской среды». За весь год мы планируем высадить порядка 485 тысяч растений, из них 150 тысяч мы высаживали в теплицах. На сегодняшний момент высажено 185 тысяч цветов, в центральной части города уже начали распускаться тюльпаны, также высажены нарциссы, виолы. Для подготовки к летнему периоду мы высадим порядка 300 тысяч растений, формировать клумбы к лету будем после того, как отцветут тюльпаны. Будем высаживать бархатцы, бегонии, петунии, агератум, герань, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Евгения Горлова. 

По словам чиновника, луковицы будут сохранены на следующий год и использованы снова. Также, по словам Евгения Горлова, в теплицах работают в том числе члены губернаторских школьных трудовых отрядов.

Узнайте больше:  В медучреждениях Севастополя устраивают встречи с горожанами

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.