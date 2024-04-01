Тысячи цветов расцветут на клумбах Севастополя

В Севастополе намерены высадить тысячи многолетних и однолетних цветочно-декоративных растений на центральных клумбах города.

Мы уже в 2023 году в осенне-зимний период произвели высадку растений. На сегодняшний момент учреждением «Парки и скверы» в городе обслуживается 52 клумбы, в том числе на территориях, благоустроенных по проекту «Формирование комфортной городской среды». За весь год мы планируем высадить порядка 485 тысяч растений, из них 150 тысяч мы высаживали в теплицах. На сегодняшний момент высажено 185 тысяч цветов, в центральной части города уже начали распускаться тюльпаны, также высажены нарциссы, виолы. Для подготовки к летнему периоду мы высадим порядка 300 тысяч растений, формировать клумбы к лету будем после того, как отцветут тюльпаны. Будем высаживать бархатцы, бегонии, петунии, агератум, герань, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Евгения Горлова.