ТЮЗ Севастополя представит спектакль на Международном фестивале национальных театров

С 1 по 10 июня в Иркутске пройдет III Международный фестиваль национальных театров «Байкальский талисман». В этом году в масштабном культурном форуме примет участие Севастопольский театр юного зрителя, представив историко-героический спектакль «Суворов — наука побеждать». Фестиваль, организованный Иркутским ТЮЗом имени А. Вампилова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства и Министерства культуры Иркутской области, объединит около 400 участников из Армении, Беларуси, Китая, Монголии и разных регионов России. В программе — 20 спектаклей, созданных на основе национальной литературы, эпоса и фольклора. В этом году важной темой фестиваля станет патриотизм.

Постановка «Суворов — наука побеждать» входит в цикл «Потомству в пример», который рассказывает молодежи о выдающихся личностях российской истории. Спектакль поставлен заслуженным артистом Российской Федерации Евгением Журавкиным по пьесе Аксиньи Норманской. В его основе — история подростка, чей дед в годы блокады Ленинграда смог выжить благодаря книге А. В. Суворова «Наука побеждать». В прошлом году спектакль в видеоформате был представлен в Московском суворовском военном ордена Почета училище Министерства обороны России и получил высокую оценку кадетского сообщества.

Участие в международном фестивале «Байкальский талисман» — важный этап в развитии Севастопольского ТЮЗа. Это уникальная возможность для коллектива обменяться опытом с ведущими театрами России и зарубежья, укрепить творческие связи и представить культурные традиции Севастополя на большой сцене.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя