У администрации Евпатории — новый глава

В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян. Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности главы администрации Евпатории состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы.

Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов. Участие в голосовании приняли 589 человек, 70% из них поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города Виталия Оганесяна, еще 17% – директора МБУ «Порядок» Ивана Климова. Также в конкурсе участвовал директор маршрута «Малый Иерусалим» Дмитрий Булдынский.

Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.

источник: РИА Новости Крым

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