Прямо сейчас:
Главная | Актуально | У администрации Евпатории — новый глава
Новости Республики
Избран новый глава администрации Евпатории
фото: © Администрация Евпатории

У администрации Евпатории — новый глава

Опубликовал: news-parser в Актуально 16:58 17.07.2026

В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян. Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности главы администрации Евпатории состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы.

Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов. Участие в голосовании приняли 589 человек, 70% из них поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города Виталия Оганесяна, еще 17% – директора МБУ «Порядок» Ивана Климова. Также в конкурсе участвовал директор маршрута «Малый Иерусалим» Дмитрий Булдынский.

Узнайте больше:  Крым - в списке опасных регионов по клещевому энцефалиту

Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 258

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.