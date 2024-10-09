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фото: Telegram-канал главы администрации Керчи Олега Каторгина

У администрации Керчи новый глава. Им стал Олег Каторгин

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:08 09.10.2024

Олег Каторгин, который с июля 2024 года исполнял обязанности главы Керчи, назначен главой администрации города-героя. Об этом он написал в Telegram-канале.

На очередном заседании сессии городского совета депутаты поддержали мою кандидатуру на должность главы администрации Керчи. Благодарю за оказанное доверие. Намерен работать на благо города и керчан. Свою программу изложил членам комиссии в ходе конкурса, который состоялся перед сессией, — сообщил он.

44-летний Каторгин с июля 2024 года исполнял обязанности главы администрации, после того как предыдущий глава Святослав Брусаков написал заявление об отставке после разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

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Каторгин работал в Керченском городском совете и администрации города начальником юридического отдела, директором правового департамента, с мая 2024 года — замглавы администрации Керчи.

Справка: 6-8 сентября в Республике Крым одновременно прошли 265 избирательных кампаний, замещались 2 979 депутатских мандатов, в том числе в городской совет Керчи. Глава администрации города назначается городским советом.

источник: ТАСС
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