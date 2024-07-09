У Александра Окара из Ялты — две медали Всероссийских соревнований «Гран-при Московской области»

Воспитанник Алексея Дубовика (ГБУ ДО РК «СШОР по легкой атлетике № 1») был вторым в беге на дистанции 800 м (1.57,69 мин.) и третьим – на дистанции 1500 м (4.14,45 мин.), — сообщает «Крымский спорт».

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 19 регионов страны. Сильнейших определили в 12 дисциплинах: беге на 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, барьерном беге на 100 и 400 метров, прыжках в длину и высоту, метании диска и копья, толкании ядра.

источник: «Крымский спорт»

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