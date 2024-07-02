У Анастасии Тюниной из Севастополя – бронза первенства Европы по боксу среди девушек

Анастасия Тюнина поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 46 кг. В 1/8 финала наша землячка одержала победу над итальянкой Мишелой Гуглиэльмон, в четвертьфинале – над Азрой Цетин из Турции, а в полуфинале при скандальном судействе уступила англичанке Лили Бассетт. Анастасия является воспитанницей СШОР № 4, тренируется под руководством своего отца Александра Тюнина, — отмечает «Крымский спорт».
Всего российские спортсмены завоевали на этих соревнованиях 22 медали – 16 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, первенствовав в общекомандном зачете.
источник: «Крымский спорт»
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