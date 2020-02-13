У «Артека» — новая традиция: передавать слова приветствия артековцам из родных городов

В год 95-летия «Артека» в детском центре родилась новая традиция – передавать теплые слова приветствия артековцам из родных городов. #ПриветАртековцу в 1 смену передали из 80 городов России.

Родители ребят 1 смены 2020 года приняли участие во флэшмобе «Артековский привет». Более 500 родственников из 80 российских городов, а также США, Словении и Польши прислали ребятам видео- и фото-приветы. Специально для акции они собственными руками подготовили яркие плакаты. Инициатором флэшмоба, который состоялся впервые, выступил Международный детский центр, а родные активно поддержали инициативу, — цитирует пресс-служба МДЦ «Артек».

На инициативу «Артека» – передать ребятам привет – откликнусь родные артековцев 1 смены 2020 года в разных городах России и даже за рубежом. Более 500 родственников стали участниками флешмоба #приветартековцу, который они запустили в социальных сетях. Родители, бабушки, дедушки, сестры, братья, тети, дяди и даже питомцы – все, кто ждал ребят из «Артека» дома, прислали в детский центр видео- и фото-приветы. Участники акции признаются, что таким образом они смогли стать частью большой артековской семьи.

Организаторы флешмоба сплотили детей и их родителей! Так интересно посмотреть на фотографии, улыбающиеся лица… С каким энтузиазмом все старались: делали, клеили, писали, рисовали и позировали. Это дорогого стоит! – поделилась впечатлениями участница флэшмоба из города Апатиты Мурманской области Юлия Лебедева.

Сотни комментариев с благодарностями написали и другие родители 1 смены под публикацией с флешмобом. Эстафету новой традиции они передали родителям ребят, которые приедут в «Артек» на 2 смену.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»