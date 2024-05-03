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У берегов пропали трое военнослужащих-срочников
Фото: pxhere.com

У берегов Крыма пропали трое военнослужащих-срочников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:43 03.05.2024

У берегов Крыма пропала резиновая лодка с тремя военнослужащими-срочниками, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Поиски пропавших продолжаются. Причем… уже более трех суток.

30 апреля трое молодых людей (двое из Северной Осетии и один – из Дагестана), которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС. Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали.

Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат. Также пообщались с сестрой одного из них, уточнили нужную информацию, — написал Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, предпринимаются все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих. Родителям и родным пропавших ребят – сил и терпения! Все надеемся на лучшее.

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