У берегов Севастополя обнаружили неизвестный затонувший корабль

Определить гражданское это или военное судно пока сложно. В ближайшее время будут проведены дополнительные подводные исследования.

После разрушительного шторма, обрушившегося на Севастополь в ночь на 27 ноября, в районе 35-й Береговой батареи, севастопольский фридайвер, рекордсменка Мира и России по высокогорному погружению на задержке дыхания, тренер по подводному плаванию севастопольской сборной Федерации подводного спорта Анна Севастьянова обследовала морскую акваторию и обнаружила ранее неизвестный затонувший корабль. Об этом в социальных сетях сообщила Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя.

«Севастопольская газета» связалась со спортсменкой и узнала историю находки из первых уст. Корабль она обнаружила 17 декабря. По словам девушки, ей хотелось посмотреть, как изменился мир ниже ватерлинии после серьезного шторма. Оказалось, что морской ландшафт действительно стал другим.

Исчезли огромные камни, даже скалы, переместился песок. В одном месте было песчаное дно, в другом — оно стало выше на несколько метров, — рассказывает А.Севастьянова и добавляет, что подводный музей якорей в парке Победы море тоже не пощадило.

Тяжеловесных подводных объектов там больше нет.

Первой ее находкой в тот день стал большой якорь от крупного морского транспорта.

Он словно врос в камень или был забетонирован где-то, потом его смыло и к нам принесло штормом, — объясняет ныряльщица.

Спустя полтора часа после этой находки, ей удалось обнаружить часть корабля. Это случилось, когда А.Севастьянова возвращалась с заплыва, у нее оставалось не много времени для подробного изучения объекта.

С уверенностью могу сказать, что это не древнее судно, ибо сохранившиеся линии указывают на современность. Никаких опознавательных знаков, к сожалению, обнаружено не было, — отметила спортсменка.

По ее словам, идентифицировать корабль пока не удалось: по всей видимости — это небольшое судно, но военное или гражданское, сказать трудно.

В ближайшее время рекордсменка Мира строит планы на повторное погружение и дополнительное исследование. Она считает, «если море позволит, то найдутся еще какие-нибудь фрагменты». Найденный же якорь, по ее мнению, принадлежит другому судну, уж слишком он велик.

Раскрыть тайну затонувшего или погибшего от крушения корабля теперь задача всей ее команды севастопольских фридайверов.

источник: «Севастопольская газета»